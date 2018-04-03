Немецкая прокуратура хочет экстрадировать Пучдемона в Испанию

Прокуратура немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн подала в суд ходатайство об экстрадиции бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона до Испании. Там его обвиняют в организации мятежа.

Генеральный прокурор немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн во вторник, 2 апреля, подал в региональный суд ходатайство об экстрадиции в Испанию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Карлес Пучдемон сейчас находится под стражей в Германии. Прокуратура отметила, что его обвиняют в организации мятежа, который включал проведение антиконституционного референдума, пишет DW.

Напомним, что 25 марта немецкая полиция задержала Карлеса Пучдемона во время пересечения границы между ФРГ и Данией. Он планировал через территорию Германии вернуться в Бельгию, где проживает после бегства из Испании после референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. Впоследствии суд в немецком городе Ноймюнстер принял для Пучдемона содержание под стражей, пока не решится вопрос о его экстрадиции в Испанию.

Читайте такжеВ Испании выданы ордеры на арест Пучдемона и других лидеров Каталонии (видео)

1 апреля несколько сотен каталонских активистов и сторонников независимости Каталонии собрались в Берлине на акцию протеста, требуя освободить Пучдемона.

В самой Испании против Пучдемона и других лидеров каталонского движения за независимость возбуждено уголовное дело по обвинению в организации мятежа. Пучдемону грозит до 30 лет заключения.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости, более 90 процентов лиц, которые приняли в нем участие, поддержали независимость региона от Испании. Правительство страны объявил плебисцит незаконным. Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии после того, как парламент региона принял декларацию о независимости от Испании. Центральное правительство ввело прямое управление регионом и назначило выборы. В декабре 2017 года в Каталонии прошли досрочные выборы в региональный парламент, которые завершились победой сторонников независимости региона.