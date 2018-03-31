Суд в Москве арестовал на два месяца миллиардера из "Кремлевского списка США"

Предпринимателя обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей в составе организованной преступной группы.

Тверской суд Москвы отправил владельца группы компаний "Сумма", миллиардера Зиявудина Магомедова под арест на 2 месяца.

Как передает Радио Свобода, мера пресечения избрана по ходатайству следствия. Предпринимателя обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей в составе организованной преступной группы.

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Магомедов вину не признает. Защита уже заявила, что обжалует арест. Группа "Сумма" выпустила заявление, в котором говорится о поддержке ходатайства защиты.

Также в субботу были арестованы на 2 месяца брат Зиявудина Магомедова и его партнер по бизнесу Магомед и руководитель подконтрольной группе "Сумма" строительной компании Артур Максидов.

Сторона обвинения на заседании суда по делу Зиявудина Магомедова уточнила, что речь идет сразу о нескольких уголовных делах, объединенных в одно производство. В них упомянуты более двухсот юридических лиц. По версии прокуратуры, похищенные Магомедовым средства находятся на счетах подконтрольных ему офшорных компаний. Обвинение подчеркивает, что подозреваемый часто летает за рубеж, в частности, 31 марта собирался вылететь в Майами.