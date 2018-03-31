В России задержали миллиардера из "кремлевского списка США" - СМИ

Российский миллиардер Зиявудин Магомедов занимает 63 место в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Совладельца группы "Сумма" и миллиардер Зиявудина Магомедова, который фигурирует в "кремлевском списке" США, задержали на 48 часов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве Дагестана, МВД и РЖД.

В то же время, как сообщает "Коммерсант", в пятницу Магомедов и еще несколько человек были доставлены в МВД, где после следственных действий были задержаны. Вопрос о мере пресечения следствие будет ставить в субботу, 31 марта.

Источник ТАСС сообщает, что Магомедов, его брат и еще несколько человек были допрошены в рамках трех дел по статье "мошенничество" (статья 159 УК РФ). Статус бизнесмена по этим делам неизвестен, заявил источник.

По данным агентства, сотрудники МВД и ФСБ провели обыски по 70 адресам. "Коммерсант" пишет, что следственные действия связаны с делом о хищении 752 миллионов рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде.

В деле есть также эпизоды, связанные с Новороссийским морским торговым портом, одним из владельцев которого является "Сумма", сообщает газета.

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"Накануне стало известно о том, что работники правоохранительных органов провели в "Сумме" следственные действия", - пишет РБК.

Обыски, как пояснял изданию источник в следственном департаменте МВД, состоялись в рамках "многоэпизодного дела".

Отметим, 30 марта в СМИ появились сообщения о задержании и допросе Зиявудина Магомедова. В группе "Сумма" эти сообщения не подтвердили.

Зиявудин Магомедов занимает 63 место в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленный Forbes. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

30 января Министерство финансов США обнародовало"кремлевский список" - перечень лиц, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, против которых в любое время могут быть введены санкции.

Всего в него вошло 210 человек, из которых 114 из высшего политического олимпа. 96 человек представлены миллиардерами, чьи фамилии были взяты из списка Forbes с состоянием более миллиарда долларов.

Среди них известные братья Борис и Аркадий Ротенберги, основатель Яндекса Аркадий Волож, Роман Абрамович, владелец Лукойл Вагит Алекперов, Евгений Касперский, Зиявудин Магомедов и другие.