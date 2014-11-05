Португальские военные перехватили судно РФ в своих водах

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Lusa, которое цитирует министра обороны Португалии Жозе Педро Агуяра-Бранку.

Глава оборонного ведомства сообщил, что российское гидрографическое судно было обнаружено, опознано и затем под конвоем выведено из пределов ИЭЗ "между вчерашним вечером и сегодняшним утром". Заявление министра прозвучали на полях встречи с контингентом португальских военнослужащих, участвующих в миссии НАТО по воздушной разведке в Литве.

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Ранее в центральной и южной части Стокгольмского архипелага проходила военно-морская операция по поиску неизвестной подводной лодки. Сами шведские военные характеризировали ее как операцию по сбору информации касающейся "вероятной подводной активности, иностранного государства в территориальных водах Швеции". Предполагается, что это могла быть терпящая бедствие российская подводная лодка.