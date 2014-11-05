Путин может встретиться с Обамой на следующей неделе

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

По его словам, лидеры стран не планируют проведение официальной встречи, однако, существует вероятность, что беседа состоится в неформальной обстановке.

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Саммит G20 состоится 15-16 ноября в Брисбане в Австралии. Представители австралийских властей сначала говорили о возможности отзыва приглашения президенту России на это мероприятие из-за агрессии россиян против Украины, но позже сообщили, что большинство представителей стран объединения выступили за поддержку контактов с властями РФ.

Как сообщал УНИАН, Россия после оккупации в марте этого года Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе имеет самые худшие отношения с западными государствами с момента завершения так называемой "холодной войны" времен Советского союза.

США, Евросоюз и ряд других развитых государств ввели против россиян санкции и заявили о дальнейшем их усилении и международной изоляции в случае, если российские власти не прекратят агрессивную политику против Украины.

В этом году Путин встречался с западными лидерами только дважды: в июне этого года во французской Нормандии по случаю 70-й годовщины высадки союзнических сил и в октябре на саммите "Европа-Азия (ASEM)" в итальянском Милане.