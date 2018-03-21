Отравление Скрипаля, вероятно, связано с выборами в России - глава МИД Британии
Отравление в британском Солсбери бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери с применением нервно-паралитического вещества может быть связано с выборами президента в России, которые состоялись 18 марта.
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Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает радио Свобода. «Думаю, что сроки (для совершения нападения – ред.), вероятно, более тесно связаны с недавними выборами в России. Так делают многие недемократические фигуры, когда сталкиваются с какими-то критическими политическими моментами, вызывают в воображении общественности образ врага», – заявил Джонсон, выступая на заседании парламентского комитета по иностранным делам.
Как заявил британский министр, Россия, по его мнению, таким образом намеревалась послать сообщение потенциальным перебежчикам, а Британию выбрала как цель для нападения из-за того, что Лондон регулярно «разоблачал» нарушения со стороны Москвы.
В то же время в России в очередной раз отвергли обвинения Британии. Директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков обвинил власти Британии в неспособности защитить российскую гражданку Юлию Скрипаль от нападения и высказал предположение, что Лондон сам стоит за отравлением.
Он также предположил, что инцидент мог быть «срежиссирован из-за океана», а «главный стратегический партнер Британии» обладает крупнейшим в мире арсеналом химического оружия. При этом чиновник добавил, что «Россия никого ни в чем не обвиняет».
Как сообщал УНИАН, российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработали в России. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в "критическом, но стабильном" состоянии.