Отравление Скрипаля, вероятно, связано с выборами в России - глава МИД Британии

По его мнению, сроки для совершения нападения, вероятно, тесно связаны с недавними выборами в России, ведь так поступают много недемократических лидеров, когда сталкиваются с критическими политическими моментами.

Отравление в британском Солсбери бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери с применением нервно-паралитического вещества может быть связано с выборами президента в России, которые состоялись 18 марта.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает радио Свобода. «Думаю, что сроки (для совершения нападения – ред.), вероятно, более тесно связаны с недавними выборами в России. Так делают многие недемократические фигуры, когда сталкиваются с какими-то критическими политическими моментами, вызывают в воображении общественности образ врага», – заявил Джонсон, выступая на заседании парламентского комитета по иностранным делам.

Как заявил британский министр, Россия, по его мнению, таким образом намеревалась послать сообщение потенциальным перебежчикам, а Британию выбрала как цель для нападения из-за того, что Лондон регулярно «разоблачал» нарушения со стороны Москвы.

В то же время в России в очередной раз отвергли обвинения Британии. Директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков обвинил власти Британии в неспособности защитить российскую гражданку Юлию Скрипаль от нападения и высказал предположение, что Лондон сам стоит за отравлением.

Он также предположил, что инцидент мог быть «срежиссирован из-за океана», а «главный стратегический партнер Британии» обладает крупнейшим в мире арсеналом химического оружия. При этом чиновник добавил, что «Россия никого ни в чем не обвиняет».

Как сообщал УНИАН, российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработали в России. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в "критическом, но стабильном" состоянии.