В МИД РФ пожаловались на недопуск их консулов к дочери Скрипаля

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России утверждает, что РФ абсолютно непричастна к отравлению бывшего российского шпиона и его дочери.

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Лондон в неспособности защититься от терактов или в инсценировке нападения на бывшего сотрудника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге для послов, аккредитованных в России, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков.

«Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта - британские власти либо неспособны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами, напрямую или косвенно, (я никого ни в чем не обвиняю) срежиссировали нападение на российскую гражданку. Третьего просто не дано», -заявил Ермаков.

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По его словам, британцы не делятся с РФ сведениями, получаемыми в результате следственных действий, и вообще не отвечают ни на какие российские вопросы в отношении гражданки РФ Юлии Скрипаль.

«У нас нет никаких достоверных сведений относительного того, что и почему произошло с российской гражданской за последние две недели», - добавил Ермаков.

По его словам, в Москве удивлена тем, что власти Британии в нарушение международных норм не предоставляют России консульского доступа к дочери Скрипаля.

Ермаков отметил, ни одна из тех версий, которые были озвучены в Великобритании, не выдерживают никакой критики.

«От британских коллег прозвучала версия, что в рассматриваемом случае у них были применены боевые отравляющие вещества. Сразу возникает вопрос: а эти британские глашатаи, они вообще представляют, что такое боевое отравляющее вещество? Ведь любой уважающий себя эксперт вам скажет, что реальное применение боевого отравляющего вещества неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте его применения. По поступающим из Лондона сюжетам мы видим, что в Солсбери совсем другая картина», - сказал он.

«Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики за это время могли вообще уже исчезнуть - как, кстати, в Великобритании не раз случалось. То тогда вообще не понятно, о чем у них, британцев, идет речь? И причем здесь какие-то обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия», - добавил Ермаков.

По его словам, все более очевидным становится то, что нападение в Солсбери на Скрипаля и его дочь - это, скорее всего, «очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра».

«Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине - для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна», - уверяет Ермаков.

Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании.

Ситуация вокруг этого события привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и приостановлении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями, выдворив из страны 23 британских дипломатов.

Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в больнице в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ РФ. Суд в Москве в 2006 году признал его виновным в шпионаже в пользу британской службы разведки MИ-6. В 2010 году Скрипаля выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время визита в Россию при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.