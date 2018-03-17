Швеция взялась помочь подготовить возможный саммит руководителей США и Северной Кореи

Однако в Швеции пока не уточняют , будет ли страна хозяйкой встречи руководителей США и Северной Кореи.

В Швеции возобновляются переговоры шведских официальных представителей с министром иностранных дел Северной Кореи Ри Йон Хо. По мнению аналитиков, это может проложить путь для встречи президента США Дональда Трампа с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Читайте такжеТрамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая

Шведский посол при ООН Олоф Скоог сказал, что его страна, организуя эти переговоры, пытается помочь снизить напряженность на Корейском полуострове. “Положение с безопасностью на полуострове сейчас является наиболее актуальным вопросом мировой повестки дня, и если Швеция может играть роль в дэескалации, то это мы и пытаемся сделать”, - сказал дипломат в Нью-Йорке, передает Голос Америки.

Министр Ри Йон Хо и премьер-министр Швеции Стефин Лофвен провели короткую встречу в пятницу, но официальные источники не предоставили никакой информации о теме разговора.

Однако Олоф Скоог сказал, что переговоры в Стокгольме могли бы “создать позитивные условия для такой встречи” и отказался говорить о том, будет ли Швеция хозяйкой встречи руководителей США и Северной Кореи.

В телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином президент Трамп выразил “осторожный оптимизм” относительно последних событий вокруг Северной Кореи.

Представитель южнокорейского руководителя сказал, что президент Мун Чжэ Ин должен встретиться с северокорейским лидером в апреле и “создать атмосферу для успешного открытия саммита США и Северной Кореи”.

В Сеуле говорят, что после переговоров с северокорейским лидером Мун Чжэ Ин проведет переговоры с Дональдом Трампом.

Как сообщал УНИАН, Белый Дом сообщил, что президент Трамп подтвердил свои планы до конца мая встретиться с Ким Чен Ыном для переговоров о ядерных программах Пхеньяна. Тем временем Северная Корея до сих пор официально не подтвердила ни саму возможность саммита, ни возможное место или время такой встречи.