Швеция взялась помочь подготовить возможный саммит руководителей США и Северной Кореи

18:57, 17 марта 2018
Мир
133
Иллюстрация \REUTERS

Читайте такжеТрамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая

Шведский посол при ООН Олоф Скоог сказал, что его страна, организуя эти переговоры, пытается помочь снизить напряженность на Корейском полуострове. “Положение с безопасностью на полуострове сейчас является наиболее актуальным вопросом мировой повестки дня, и если Швеция может играть роль в дэескалации, то это мы и пытаемся сделать”, - сказал дипломат в Нью-Йорке, передает Голос Америки.

Министр Ри Йон Хо и премьер-министр Швеции Стефин Лофвен провели короткую встречу в пятницу, но официальные источники не предоставили никакой информации о теме разговора.

Однако Олоф Скоог сказал, что переговоры в Стокгольме могли бы “создать позитивные условия для такой встречи” и отказался говорить о том, будет ли Швеция хозяйкой встречи руководителей США и Северной Кореи.

В телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином президент Трамп выразил “осторожный оптимизм” относительно последних событий вокруг Северной Кореи.

Представитель южнокорейского руководителя сказал, что президент Мун Чжэ Ин должен встретиться с северокорейским лидером в апреле и “создать атмосферу для успешного открытия саммита США и Северной Кореи”.

В Сеуле говорят, что после переговоров с северокорейским лидером Мун Чжэ Ин проведет переговоры с Дональдом Трампом.

Как сообщал УНИАН, Белый Дом сообщил, что президент Трамп подтвердил свои планы до конца мая встретиться с Ким Чен Ыном для переговоров о ядерных программах Пхеньяна. Тем временем Северная Корея до сих пор официально не подтвердила ни саму возможность саммита, ни возможное место или время такой встречи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Швеция#КНДР#Дональд Трамп