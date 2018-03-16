Жена Трампа-младшего подала на развод

Ванесса Трамп хочет развода с сыном президента Дональдом Трампом-младшим по обоюдному согласию.

Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса Трамп могут расстаться.

Читайте такжеТрамп решил уволить советника по нацбезопасности Макмастера – СМИ

Как сообщает Time со ссылкой на Associated Press, в поданной в четверг записи гражданского суда Нью-Йорка говорится, что Ванесса Трамп хочет развода с сыном президента по обоюдному согласию. При этом подробности документа не были обнародованы.

В компании The Trump Organization не ответили на запрос журналистов на комментарий по электронной почте.

Пара поженилась в 2005 году, у них есть пятеро детей.

В прошлом месяце Ванесса Трамп открыла письмо ее мужу, которое содержало неизвестный белый порошок, после чего была госпитализирована для предупредительных мер, однако вещество не оказалась опасным. Позже мужчине из Массачусетса были предъявлены обвинения в отправлении письма с угрозами.