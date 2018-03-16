Лондон хочет международной экспертизы вещества, которым отравили экс-разведчика РФ Скрипаля

Эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ), которая базируется в Нидерландах, смогут проверить материалы британских следователей.

Правительство Великобритании готово разрешить международным экспертам анализ вещества, которым был отравлен двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в опубликованной в четверг, 15 марта, статье в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает DW.com.

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По словам Джонсона, эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ), которая базируется в Нидерландах, смогут проверить материалы британских следователей.

Джонсон также снова обвинил Москву в причастности к отравлению. "Только в случае России мы имеем сочетание истории убийств при поддержке государства, публично признанный мотив для покушения на убийство Скрипаля и запасы боевых веществ группы "Новичок", - отметил Джонсон в статье.

В интервью медиакомпании BBC 15 марта Джонсон подтвердил намерения правительства предоставить ОЗХЗ образец яда для экспертизы.

В этот же день лидеры Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором признают Россию ответственной за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В заявлении отравление названо "первым агрессивным использования нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны". Москву призывают предоставить ОЗХЗ полную информацию о программе "Новичок".