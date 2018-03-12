В Белом доме впервые прокомментировали отравлении экс-шпиона Скрипаля в Великобритании

США решительно осуждают отравлении экс-шпиона и выражают соболезнования пострадавшим и их семьям.

В Белом доме впервые прокомментировали отравление бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. В администрации Дональда Трампа заявили, что внимательно следят за событиями и относятся к ним очень серьезно.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает УП.

"Использование чрезвычайно смертоносного нервного средства против граждан Великобритании на территории Великобритании - это возмутительно, атака была безрассудной, дискриминационной и безответственной", - заявила пресс-секретарь.

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Сандерс добавила, что США решительно осуждают отравление экс-шпиона и выражают соболезнования пострадавшим и их семьям.

Кроме того, Вашингтон выражает поддержку правительству Великобритании, назвав эту страну "нашим ближайшим союзником".

В то же время Сандерс ни разу не вспомнила о России и не прокомментировала ее вероятную причастность к отравлению Скрипаля.

"Сейчас мы стоим рядом с нашим британским союзником. Я думаю, что они все еще работают над некоторыми подробностями относительно этого, и мы будем продолжать работать с Великобританией, и безусловно, будем поддерживать их в течение всего процесса. Мы готовы им помочь", - ответила пресс-секретарь Белого дома на вопрос журналиста о причастности Кремля к отравлению Скрипаля.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, который первым пришел на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.