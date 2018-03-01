Россия "угрожает самому существованию" США - командующий американскими ядерными силами

Россия, Китай и Северная Корея представляют угрозы разного характера, но Соединенным Штатам приходится работать со всеми этими угрозами одновременно.

Командующий ядерными силами США назвал Россию первостепенной угрозой Соединенным Штатам. При этом он также выделил Северную Корею и Китай, отметив, что последний по своим темпам развивается быстрее других противников.

Читайте такжеПутин заявил об испытаниях в России новой ракеты с ядерным двигателем«Россия является самой значительной угрозой, потому что в данный момент только она угрожает самому существованию нашей страны. Поэтому нам нужно посмотреть на это с такой перспективы», - заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, передает Голос Америки.

Хайтен отметил, что Россия, Китай и Северная Корея представляют угрозы разного характера, которые развиваются разными темпами, но Соединенным Штатам приходится работать со всеми этими угрозами одновременно.

«Нельзя говорить о единообразной ситуации, но, как страна, мы по-прежнему пытаемся выработать единообразный ответ, хотя это так не работает», – заявил Хайтен о противостоянии угрозам со стороны трех главных противников Америки.

Пентагон запросил бюджет в $686 млрд, один из крупнейших в американской истории, с акцентом на нейтрализацию возникающих угроз со стороны России и Китая.

Белый дом пока не отреагировал на просьбу прокомментировать слова Хайтена.

«Корейская проблема отличается от китайской проблемы и от российской проблемы. Все, что мы делаем в отношении Кореи, отражается на Китае. Все, что мы делаем с Китаем, отражается на России. Все, что мы делаем с Россией, отражается на всех остальных», – сказал Хайтен.

«Мне хотелось бы видеть в них друзей и партнеров, но когда появляется оружие, которое явно создано с расчетом на вас, то как у офицера и командующего войсками у меня нет выбора. Мне нужно понять, как противостоять этим угрозам, и я вижу в них угрозы», – продолжил глава Стратегического командования.

Северная Корея, будучи единственной страной, которая в этом столетии проводит ядерные испытания, представляет угрозу особого рода, сказал Хайтен.

«Думаю, Корея является самой неопределенной угрозой и самой большой угрозой в краткосрочном плане, потому что мы не знаем наверняка, как будет разворачиваться ситуация в этом году, – сказал генерал. – Похоже, что прямо сейчас на полуострове происходят позитивные вещи, но нам придется подождать и посмотреть, как все будет развиваться после завершения Олимпиады».

Хайтен также коснулся угрозы потенциальной войны с Северной Кореей.

«Любой человек, который носит форму, не хочет войны. Мы не хотим войны на этом полуострове, – сказал он. – Если вы там были, то и вы знаете, что не хотите идти по этому пути».

Хайтен также отметил, что Китай, ближайший союзник Пхеньяна, представляет уникальную угрозу для США, поскольку темпы развития его космических систем и боевого потенциала опережают российские и северокорейские.

«Если говорить о темпах, то никто в мире не движется быстрее, чем Китай. Китай – это тот противник, который движется быстрее других, – сказал он. – Они быстрее всех развиваются в космосе, они быстрее всех развиваются в плане гиперзвуковых систем, они по-прежнему отстают от США в большинстве категорий, но они двигаются быстро».