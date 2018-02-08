Пентагон: ядерное оружие малой мощности нужно для сдерживания "одной страны"

Он отметил, что это будет средством сдерживания, которое меняется от года к году.

США необходимо обзавестись ядерным оружием малой мощности для эффективного сдерживания потенциальных соперников, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Читайте такжеПентагон: Россия строит новый подводный ядерный "дрон"«Мы считаем, что некоторые страны могут просчитаться, - особенно одна конкретная страна - предположив, что если в ходе обычного боя они применят маломощное ядерное оружие, то мы не ответим на это применением более мощного ядерного оружия», - сказал он на брифинге в Белом доме.

По словам Мэттиса, именно для предотвращения такой ситуации США планируют создать ядерное оружие меньшей мощности. «Это средство сдерживания. Сдерживание динамично, оно меняется от года к году, от десятилетия к десятилетию», - заявил глава Пентагона.

Как сообщал УНИАН, из нового «Обзора ядерной политики» США, проект которой был обнародован в январе, следует, что в Вашингтоне считают, что эпоха ядерного соперничества сверхдержав вернулась. Из проекта стратегии следует, что США ключевыми своими соперниками считают Россию и Китай. Для противостояния им Вашингтон готов инвестировать в новые системы вооружений. По замыслу авторов стратегии, это должно «отбить у России иллюзии», что она может первой нанести ядерный удар по Европе.

Напомним, 7 февраля в Европарламенте специалисты "Международной кампании по запрещению ядерного оружия" (ICAN) заявили, что опасаются, что в ближайшем будущем в мире может быть применено ядерное оружие. "Риск очень велик, мир сейчас ближе к катастрофе, чем когда-либо за последние 65 лет", - заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Фин.

Она также обратила внимание евродепутатов на планы Пентагона создать ядерное оружие малой мощности. По словам главы ICAN, подобные стремления наблюдаются и у других ядерных держав. "Мы видим новую очень опасную гонку ядерных вооружений, при которой стирается граница между ядерным и конвенциональным оружием", - подчеркнула Фин.