Более полусотни городов и сел Молдовы подписали "декларацию об объединении с Румынией"

19:23, 24 февраля 2018
Мир
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Фото УНИАН

Как сообщает Newsmaker, в декларации говорится об отмене государства Молдова.

Кампанию "объединения с Румынией" в Молдове инициировала унионистская гражданская платформа Acţiunea 2012 Организация планирует, что в год столетия объединения Румынии аналогичное решение примут в 100 населенных пунктах.

В свою очередь, президент Молдовы Игорь Додон считает, что идея объединения с Румынией может привести к гражданской войне.

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Теги: #Румыния#Молдова