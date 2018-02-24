Более полусотни городов и сел Молдовы подписали "декларацию об объединении с Румынией"

19:23, 24 февраля 2018 Мир 420

В свою очередь, президент Молдовы Игорь Додон считает, что идея объединения с Румынией может привести к гражданской войне.

В Молдове 53 города и села подписали символическую декларацию об объединении с Румынией. Как сообщает Newsmaker, в декларации говорится об отмене государства Молдова. Кампанию "объединения с Румынией" в Молдове инициировала унионистская гражданская платформа Acţiunea 2012 Организация планирует, что в год столетия объединения Румынии аналогичное решение примут в 100 населенных пунктах. В свою очередь, президент Молдовы Игорь Додон считает, что идея объединения с Румынией может привести к гражданской войне.

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