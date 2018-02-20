План Пентагона по противостоянию России не выполнял ни Обама, ни Трамп - экс-министр обороны США

После аннексии Крыма Россией Картер дал задание Пентагону разработать первый после окончания "холодной войны" военный план против России.

Бывший министр обороны США Эштон Картер рассказал о планах противостояния России и почему как Обама, так и Трамп не выполнили их.

Читайте такжеБелый дом запросил $6,5 миллиарда на сдерживание российской агрессии в ЕвропеКогда, в начале 2015 года, Картер возглавил Пентагон, Россия только что забрала Крым – это было первое вооруженное завоевание территории в Европе с конца Второй мировой войны; войска России также дестабилизировали восток Украины, передает Голос Америки со ссылкой на Politico.

Тогда Картер дал задание Пентагону разработать первый после окончания «холодной войны» военный план против России.

«Планы НАТО и США по обороне Германии против вторжения со стороны Варшавского пакта – все это ушло после того, как была снесена Стена и потом распался Советский Союз и мы не считали эти планы необходимыми. Три года назад, когда я был министром обороны, я сказал: «Надо это изменить». Нам нужен план военной кампании, а также политически-военной, которая дает отпор».

Новый план является современной версией «сдерживаний времен ’холодной войны’, учитывая кибератаки и «маленьких зеленых человечков», как-то российские военные, которые тайно вторглись в Украину».

На то время, Кремль уже начал скрытую кампанию по вмешательству в президентские выборы США, как сообщается в обвинениях, выдвинутых в рамках расследования специального прокурора Мюллера.

Картер поддерживает более мощные действия, нежели санкции и публичное осуждение в ответ России. Он также раскритиковал нежелание Трампа воспринимать результаты аналитической деятельности разведки относительно действий России. «Нельзя отвечать на фактическую агрессию в Вашей стране, просто не признавая такой факт», - сказал Картер.

Летом 2016 года, Картер выступил против политики госсекретаря Джона Керри, который стремился договориться с Россией в отношении Сирии. Российские военные вторглись в Сирию, чтобы поддержать лояльный к России режим Асада. Керри пытался договориться с Россией о режиме прекращения огня, в рамках которого американские и российские военные совместно противостояли бы террористическим группам в Сирии.

Пентагон выступал против. «Я не хотел, чтобы Соединенные Штаты связывали политически, морально, с тем, что делали русские» в Сирии, - сказал Картер. «В конце концов, президент Обама согласился с нами, что мы разведем нашу деятельность в Сирии, мы продолжим бороться против ИГИЛ, а это нужно, чтобы защитить наш народ. Они продолжат фактически разжигать и провоцировать гражданскую войну в Сирии и мы будем следить, чтобы наши силы и их силы не столкнулись... Нам не нужна была их помощь и мы не хотели, чтобы они имели дело с тем, что мы делали», - подчеркнул Картер.

Российская кампания, что является теперь вполне очевидно после недавних обвинений, была частью информационной войны и деятельности по политической дестабилизации, которую Кремль вел в Украине и в Восточной Европе несколько лет.

Картер поручил сделать военный план Пентагона два года назад и его не удивили хакерские нападения. «Я видел это в военной плоскости от русских в Украине, странах Балтии и других, включая маленьких зеленых человечков, кибернападения и большую ложь и другие виды манипулирования информацией. Меня не удивило, что они делали это в США», - заявил Картер.

Удивляет не то, что Россия это делает. Удивляет то, что в 2016 году и даже теперь в 2018, Америка фактически решила не отвечать, отмечает Politico.