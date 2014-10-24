Перед столкновением с самолетом во Внуково со снегоуборщиком пропала связь

Именно это не позволило предотвратить катастрофу, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия.

При рассмотрении ходатайства об аресте ведущего инженера аэродромной службы аэропорта Внуково Владимира Леденева следователь сообщил, что инженерная служба не смогла предотвратить столкновение из-за нарушения радиосвязи.

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"Леденев допустил выезд снегоуборочной машины под управлением Мартыненко на летное поле без сопровождения, после нарушения радиосвязи не смог вернуть снегоуборочную машину, но не предупредил о выезде диспетчерскую службу аэропорта", - сказал следователь.

Президент одного из крупнейших в мире нефтяных концернов Total Кристоф де Маржери погиб во время авиакатастрофы во Внукове в ночь на вторник. Вместе с де Маржери погибли еще три члена экипажа, все они были французами.