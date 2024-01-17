Также президент объяснил, почему до сих пор Украина не начала самостоятельно производить зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в мире не хватает производства для удовлетворения потребностей Украины в снарядах и оружии.

Об этом глава государства сказал во время выступления в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

Президент объяснил объемы использования Украиной снарядов для артиллерийских установок с калибром 155 мм.

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По его словам, во всем мире производство всех компаний, которые сегодня генерируют производства артиллерийского снаряда 155-го калибра, неспособно обеспечить достаточным количеством артиллерии для войны в Украине.

"Нам не хватает всего. Я не говорю, что нам все дают. Часть дают или продают. Разно. Я хочу вам сказать об объеме: в мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере, как я сказал, артиллерии, которая будет достаточной для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российской армией", - подчеркнул Зеленский.

Также он объяснил, почему Россия получает снаряды из Северной Кореи.

"У них что мало производства? Нет, недостаточно собственного производства. Недостаточно. И поэтому, они по миру ищут. Большой дефицит", - сказал Зеленский.

По его словам, мир в целом не готов к полномасштабной войне.

При этом, президент отметил, что Украина начала производить и возобновила производство боеприпасов еще советского калибра 122 и 125 мм.

"Достаточно ли этого? Нет! Вовсе нет по тем же причинам, что и недостаточно артиллерии 155-го калибра", - добавил глава государства.

Он пояснил, что надо для начала производства артиллерии 155-го калибра.

"Для этого нужно, чтобы у вас была лицензия. От кого? У одной из стран НАТО, у которой есть эта лицензия. В Украине ее не было. Мы долго пробивали этот процесс. Мы его пробили. И сегодня выходим на производство такого снаряда", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что Украине будет недостаточно 1 миллиона дронов, которые она планирует произвести в этом году.

"Когда мы говорим об отечественных ракетах, так же. Когда мы говорим об отечественных системах радиоэлектронной борьбы, то же самое. Когда мы говорим о системах противовоздушной обороны, извините, я должен сделать большой поклон тем производителям, которые сделать "Пэтриот". Нет сегодня такой системы в мире, чтобы она могла бороться с любой ракетой, от обычной до баллистической, любого удара РФ", - добавил Зеленский.

По его словам, испытание "Пэтриотов" на тренировках в поле "это ничто по сравнению с тем, что произошло в Украине во время войны".

Глава государства подчеркнул, что американские зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" - это самые мощные системы ПВО в мире.

"И россияне в шоке, и я вам честно скажу, что и наши партнеры в шоке, что эта система действительно так сильно работает. А теперь мы спрашиваем друг друга: а почему Украина не производит? У нас есть договоренности. Мы будем это делать, когда получим лицензии, когда получим (разрешение) на совместное производство и так далее", - сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, сегодня запасы таких систем не достаточны в мире, чтобы передать больше Украине для ее защиты.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 13 января президент США Джо Байден заявил, что республиканцам в Конгрессе США придется дорого расплачиваться в том случае, если они не одобрят программу финансирования военной помощи Украине. В то же время, президент США надеется, что преодолеть разногласия в Конгрессе таки удастся.

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