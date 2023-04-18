Сегодня президент Украины провел разговор с Кевином Маккарти.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Кевином Маккарти и назвал конкретное оружие, которое срочно нужно украинцам для противодействия РФ на фронте.

Напомним, что сегодня украинский лидер приехал на "передовую" в Авдеевку и пообщался с военными. Подробности разговора с иностранным коллегой гарант государства опубликовал в своем Telegram. Он подчеркнул, что ВСУ нужны дальнобойная артиллерия и авиация.

"Рассказал о ходе боевых действий и о насущных оборонных потребностях Украины в бронетехнике, дальнобойной артиллерии, ПВО и авиации. Заверил, что Украина готова отчитываться о каждом долларе американской помощи", - сообщил Зеленский.

Они также обсудили необходимость усиления санкций против России, снижения ценового потолка на российские нефть и газ. Также во время разговора Зеленский поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса и пригласил Маккарти лично посетить нашу страну.

ЗРК Patriot уже в Украине

Напомним, что вечером 18 апреля немецкое правительство сообщило, что на территорию Украины уже прибыли первые системы ПВО Patriot, которые, по мнению некоторых военных экспертов, могут сбивать российские ракеты "Кинжал". Эти боеголовки уже нанесли много вреда украинским территориям.

Бундестаг подчеркнул, что передал комплексы вместе с ракетами, а также с другим оружием, в частности, грузовиками Zetros.

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