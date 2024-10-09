Уже существуют средства дальнего перехвата носителей ядерных боеголовок.

Угрозы Кремля относительно нанесения ядерного удара можно нейтрализовать благодаря новейшим технологиям. По словам вице-президента НАН Украины Владимира Горбулина, тогда ядерное оружие потеряет свое первоначальное назначение - превратится в военный рудимент.

Об этом он сказал "Укринформу", отвечая на вопрос о том, удастся ли когда-нибудь снизить или нейтрализовать угрозы России по применению ядерного оружия.

Горбулин привел мысли американского историка, профессора Йельского университета Тимоти Снайдера, который уверял, что поставляя Украине оружие, США уже помогли украинцам уменьшить вероятность ядерной войны. Еще в феврале 2023 года американец предложил отбросить ядерный шантаж РФ и подчеркнул, что страна-агрессор не применит ядерное оружие. Историк настаивал, что Украина должна выиграть войну с применением обычных вооружений. Таким образом, Снайдер дал понять, что в случае победы Украины и мира в конвенционной войне, доминирование ядерного оружия станет историческим фрагментом прошлого.

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"Но, к сожалению, опасения западных лидеров не позволили Украине выполнить эту уникальную историческую миссию. Теперь человечество снова оказалось отброшенным в прошлое, где-то в 50-е годы XX века. И все же, война еще не завершена, и существуют условия, при которых, благодаря новейшим технологиям, ядерное оружие превратится в "военный рудимент, ядерная эра уйдет в историю", - отмечает Горбулин.

Он объясняет, что эти условия связаны с развитием современных технологий - средств дальнего перехвата носителей ядерных боеголовок, то есть, которые действуют на опережение. Таким образом, опасность поражения ядерных ракет на территории владельца этого оружия будет равна опасности страны, которую будут атаковать.

Как уверяет специалист, уже существуют наработки в создании такого оружия, что дает надежду на окончательную нейтрализацию ядерной идеологии:

"Особенно на фоне непутевого обращения с опасным для человечества оружием - имею в виду знаковое, а возможно и эпохальное самоуничтожение любимой игрушки Путина - ракеты "Сармат".

Ядерные угрозы РФ

Напомним, РФ постоянно шантажирует Украину и Запад применением тактического ядерного оружия. По словам военного аналитика, директора платформы New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, нести ядерный заряд фактически могут все ракеты, которыми РФ атакует украинские города.

Специалист отмечает, в изменениях в российской ядерной доктрине о возможности применения такого оружия по неядерному государству говорится о тактическом ядерном оружии. При этом, по его словам, под неядерным государством подразумевается Украина. При этом аналитик обратил внимание, что ядерный заряд способны нести все те ракеты, которые РФ использует для атак по Украине.

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