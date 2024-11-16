По мнению ветерана, Украина может создать ядерную бомбу за несколько месяцев.

В Украине есть как технологии, так и специалисты, и уран для создания ядерной бомбы, и ее вполне возможно изготовить за два месяца. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

"У нас есть технологии, понимание, специалисты для создания ядерной бомбы, нужен только финансовый ресурс, точнее энергетический, чтобы превратить уран в вещество для взрыва. Уран у нас есть, это тоже небольшая тайна. Мы добываем уран в нашей стране, поэтому нам накопать урана, обогатить его и создать бомбу, я думаю, что два месяца – вполне реалистичный срок", – заявил он в эфире "Еспресо".

Гетьман напомнил, что Украина отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности. При этом сейчас звучат разговоры о том, что тогда эти гарантии были неправильно расписаны юридически.

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"Я согласен с президентом Зеленским, который сказал, что у нас два пути – или в НАТО, или возвращаем ядерное оружие. Мы хотим двигаться в НАТО, если Украину туда не пускают, то толкают нас на другой путь. Мы можем довольно быстро сделать эту бомбу, возможно, до нового года не успеем, но за два месяца это возможно", – констатировал Алексей Гетьман.

Создание ядерной бомбы в Украине

Недавно издание The Times заявило, что Украина якобы может создать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если новоизбранный президент США Дональд Трамп откажется от предоставления военной помощи. Отмечалось, что специалисты способны быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, аналогичной бомбе "Толстяк", сброшенной на Нагасаки в 1945 году.

В МИД Украины, комментируя эту статью, подчеркнули, что Украина придерживается договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Государство не владеет, не разрабатывает и не намерено создавать ядерное оружие.

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