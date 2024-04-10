В случае успеха эта технология может оказаться умнее, эффективнее и доступнее, чем самолеты с ручным управлением.

Военно-воздушные силы США испытывают беспилотный истребитель F-16, и они настолько уверены в этой технологии, что отправляют своего начальника в качестве пассажира.

Агентство Associated Press сообщило, что глава ВВС Фрэнк Кендалл вызвался стать пассажиром беспилотного F-16, чтобы посмотреть, как он себя ведет.

"Со мной будет пилот, который, как и я, будет просто наблюдать за тем, как работает автономная технология", - заявил Кендалл на заседании сенатского комитета по ассигнованиям.

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"Надеюсь, ни он, ни я не потребуются для управления самолетом", - добавил он.

В случае успеха эта технология может оказаться умнее, эффективнее и доступнее, чем самолеты с ручным управлением.

В марте газета Daily Mail сообщила, что ВВС США заказали флот, состоящий из 1000 дронов с искусственным интеллектом, которые смогут "выполнять более рискованные маневры", чем самолеты с ручным управлением.

По данным издания, стоимость одного самолета, вероятно, будет составлять от 10 до 20 миллионов долларов, что намного меньше, чем у традиционных самолетов с ручным управлением. Самолет будет изготовлен из недорогих материалов с намерением совершить несколько вылетов, прежде чем будет уничтожен, сообщает AP.

Между тем, по оценкам Daily Mail, новый пилотируемый F-35 стоит 100 миллионов долларов, а бомбардировщик B-21 - 750 миллионов долларов.

Эти факторы могут иметь важное значение для успеха США в будущей войне. Флот был специально спроектирован с учетом потенциального будущего конфликта с Китаем.

Ожидается, что этим летом Пентагон выберет две компании для создания этой технологии с целью построить сотни самолетов в течение следующих пяти лет, сообщает Daily Mail.

Хотя кажется, что у этого есть свои преимущества, полностью автономные системы также столкнулись с негативной реакцией со стороны тех, кто обеспокоен опасностями использования ИИ для принятия стратегических решений.

Призводство истребителей в США

Предложенный на 2025 финансовый год бюджет Пентагона стал неприятным "сюрпризом" для программы истребителя шестого поколения F/A-XX: Военно-морские силы США перенаправят около миллиарда долларов из нее на поддержание текущей боеготовности.

Задержка финансирования стала плохой новостью сразу для трех крупных аэрокосмических подрядчиков - Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Ранее они заявили о своем намерении бороться за новые контракты в рамках программы.

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