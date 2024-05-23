Разведывательные БПЛА преодолели российские системы ПВО в оккупированном Крыму, говорит Шаппс.

С начала полномасштабной войны Великобритания передала Украине более четырех тысяч беспилотных летательных аппаратов стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщил британский министр обороны Грант Шаппс, эти дроны уже уничтожили российскую технику на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов. Речь идет о более 30 различных типах БПЛА. В течение следующего года Лондон потратит еще 325 миллионов на дроны для Украины, пишет The Telegraph.

Шаппс отметил, что британские разведывательные дроны преодолели "высокомощные" российские системы противовоздушной обороны в оккупированном Крыму, а БПЛА средней грузоподъемности помогли пополнить запасы украинских войск генераторами, продуктами питания, водой и боеприпасами.

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Он также отметил дроны, которые наводили украинскую артиллерию и ракеты на российские цели, и ударные беспилотники с односторонним движением, которые успешно "сделали свой вклад".

Помощь Украине от Великобритании: последние новости

Великобритания с начала большого российского вторжения поддерживает Украину и оказывает ей разнообразную помощь. Также она является членом морской, дроновой и авиационной коалиций.

Недавно стало известно, что Великобритания позволила украинской армии использовать ее оружие для ударов по российской территории. Россия сразу же начала угрожать ударами по британским военным объектам.

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