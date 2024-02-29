В перечне новинок для ВСУ есть технические средства разминирования, элементы динамической защиты для бронетехники.

Только в феврале Министерством обороны Украины кодифицировано и допущено к эксплуатации в войсках примерно 60 образцов ВВТ украинского и иностранного производства.

Заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк отметил, что за два месяца уже в этом году почти вдвое больше образцов вооружения и военной техники (ВВТ) допущено к эксплуатации, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, в феврале прошлого года было 33 единицы.

Он отметил, что растет и количество новых образцов оружия отечественной разработки и производства.

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Заместитель Министра обороны сообщил, что среди новых образцов ВВТ, кодифицированных и допущенных к эксплуатации, есть несколько средств РЭБ, в частности, так называемые "окопные" радиоэлектронные средства, которые позволят эффективно противодействовать вражеским FPV-дронам. Также допуск к эксплуатации получили шесть образцов автомобильной и специальной техники и 120-мм миномет украинского производства.

В сообщении пресс-службы Минобороны сказано, что в перечне новинок для ВСУ есть технические средства разминирования, элементы динамической защиты для бронетехники и боеприпасы для БПЛА.

При этом отмечается, что кодификация, то есть допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НATO, позволяет закупать его за средства из государственного бюджета у производителей для подразделений Сил обороны Украины.

Вооружение для ВСУ - последние новости

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Liberation отметил, что объемы использования вооружений были бы неподъемными для любого государства, но Украина надеется на дальнейшую поддержку западных партнеров в этом вопросе.

Буданов отметил, что так же и РФ не в состоянии справиться с этим, поэтому и покупает снаряды у Северной Кореи и Ирана. При этом отметил, что нужно ускорить темпы производства в нашей оборонной промышленности.

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