SkyKnight 2 имеет максимальную полезную нагрузку 2,5 кг и автоматический режим полета.

Силы обороны получили на вооружение новый БПЛА отечественного производства с искусственным интеллектом, который не боится РЭБ. Как сообщает Министерство обороны Украины, новый беспилотник SkyKnight 2 имеет максимальную полезную нагрузку в 2,5 кг и автоматический режим полета.

SkyKnight 2 можно использовать для поражения целей методом самоуничтожения или методом сброса полезной нагрузки на цель в контролируемом маневре.

"Разработка очень проста в управлении. Если оператор уже имеет навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он усвоит очень быстро, ориентировочно – за неделю", - отмечают в Минобороны.

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Как рассказывают в ведомстве, после определения цели, которую нужно поразить, беспилотник будет летить к ней в автоматическом режиме, ведь им уже будет управлять бортовой компьютер.

"Даже из-за потери связи вследствие глушения вражескими средствами РЭБ, этот дрон все равно долетит до определенной оператором цели", - подчеркивают в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что украинский разведывательный беспилотник SHARK с камерой с 30-кратным оптическим и цифровым приближением в 2022 году прошел модернизацию, в ходе которой получил более мощную батарею и больший размах крыльев.

Теперь же компания-производитель БПЛА хочет SHARK "умнее", поэтому специалисты работают над интеграцией с искусственным интеллектом.

Также недавно сообщалось, что Силы обороны Украины получат более 270 ударных БПЛА "Вампир", которые оснащены тепловизорами и способны перемещать до 15 кг груза.

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