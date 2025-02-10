Эти украинские беспилотные авиационные комплексы могут догонять и поражать вражеские цели на немалой скорости.

Сил обороны Украины получат беспилотные авиационные комплексы BATON отечественного производства. Об этом сообщает Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

При этом отмечается, что эти дроны кодифицированы и допущены к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины.

В сообщении сказано, что дроны BATON изготовлены с учетом требований военных по принципу максимальной простоты и удобства эксплуатации в сложных условиях. Они базируются на рамах различных размеров.

Видео дня

"Боевые птички" этих комплексов могут работать при различных погодных условиях: в мороз и жару. Конструкционно дроны имеют хорошие динамические свойства. И могут, в частности, догонять и поражать вражеские цели на большой скорости", - отмечают в Минобороны.

Новые дроны для ВСУ

Как сообщал УНИАН, к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины кодифицированы и допущены беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES украинского производства.

В Минобороны отмечали, что маневренные FPV-коптеры этих комплексов имеют рамы разных размеров.

Сообщалось, что благодаря настройкам двигателей и усовершенствованной системе управления эти комплексы могут догонять и поражать технику врага, которая движется на большой скорости. Также могут поражать полевые укрепления, бронетехнику и живую силу врага.

Вас также могут заинтересовать новости: