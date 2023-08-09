На всю территорию Украины нужно значительно больше систем противовоздушной обороны, чем есть сейчас, отметил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на получение еще нескольких пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot и рассказал о дальнейшей работе для закрытия неба.

Об этом он сказал в своем видеообращении в среду, 9 августа. "Сегодня есть хорошая новость от Германии - именно то, о чем мы договорились с Олафом Шольцем (канцлер - Ред.). Есть дополнительные установки Patriot. Большое спасибо, Олаф, тебе. Для защиты наших людей от российского террора это нужно. Благодарю Германию, канцлера лично за выполнение этой договоренности", - отметил глава государства.

Он добавил, что это спасет тысячи жизней украинцев и приблизит нашу страну к созданию полноценного воздушного щита. "Мы ежедневно, еженедельно работаем ради того, чтобы у наших защитников неба было больше систем ПВО и ракеты к ним. Завтра я продолжу эту работу. Максимально стараюсь, чтобы дать большую защиту неба", - заявил Зеленский.

Видео дня

Президент подчеркнул, что на всю территорию Украины нужно значительно больше систем ПВО, чем есть сейчас. "Шаг за шагом мы превращаем это "значительно больше" в конкретные возможности наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших мобильных огневых бригад. Готовим больше конкретики насчет современных истребителей для наших воинов. Не сомневаюсь, F-16 будут у нас в небе", - сказал Зеленский.

Новая помощь Украине от Германии - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Германия передала Украине еще несколько пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot. Так, Киев получил две ЗРК Patriot.

Средства ПВО были переданы Украине в рамках нового пакета военной помощи, в который вошли также, в частности, 10 гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206, пять машин пограничной охраны и четыре разведывательных дрона Vector.

Вас также могут заинтересовать новости: