Воздушные силы управляют этим всем процессом в единой системе ПВО государства.

В уничтожении "шахедов" принимают участие не только Воздушные силы, но и бойцы других подразделений. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии Новини.LIVE.

"Прежде всего, нужно спрогнозировать атаку врага, какие именно маршруты он собирается использовать. Здесь уже привлечены средства разведки, другие источники, чтобы понять, какие объекты он пытается поразить в тот или иной раз. Поэтому, Силы обороны эту информацию анализируют, Воздушные силы, соответственно, применяют это вооружение. Не только Воздушные силы, потому что работа по "шахедам" - это общее достижение всех Сил обороны", - отметил он.

По словам Игната, сейчас ПВО так или иначе представлена фактически всюду.

Он добавил, что Воздушные силы руководят этим всем процессом в единой системе ПВО государства, но все приобщаются к этим ночным атакам, к сбиванию.

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Как сообщал УНИАН, ранее в разведке заявили, что Россия налаживает производство нового типа БПЛА "Герань-3" - аналога иранского "шахеда". По данным ГУР, он будет оснащен турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13. Это позволит БпЛА преодолевать расстояние в 2500 километров и лететь на скорости 550-600 км/ч.

В то же время военный обозреватель Денис Попович объяснил опасность новых "шахедов". По его словам, огневым группам станет труднее сбивать их с земли.

"Надо будет каким-то образом пересматривать эту стратегию сбивания. И очевидно, в большей степени использовать ракетные системы. А это уже вопрос экономики. Тратить на "шахед" ракеты - это с точки зрения соотношения цена-качество, больше бьет по цене. Это будет вызов, чтобы их и обнаруживать и сбивать. Это будет удар в первую очередь по эффективности мобильных огневых групп", - отметил он.

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