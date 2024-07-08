Сейчас ищут инновационные решения, которые позволят бороться с вражескими БПЛА.

Российские оккупанты начали применять новые тактические приемы в работе с разведывательными БПЛА, сообщил в эфире "Радио Свобода" Юрий Игнат - полковник и представитель Воздушных ВСУ.

"Враг запускает БПЛА без навигации, без сигнала GPS. И включается этот сигнал непосредственно над объектом, который враг планирует разведать и нанести туда уже удар "Искандером". Таким образом, приходится тоже реагировать на эту ситуацию. Если кто-то думает, что ничего не делается - уже проведено немало разговоров и задачу как-то решить эту проблему поставило высшее руководство", - рассказал Игнат.

Он также добавил, что сейчас российские ударные дроны, а именно "Шахеды", могут долетать до западных границ Украины. Поэтому ситуация с "Орланом", который смог добраться до Полтавской области - не новая.

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"Это проблема, которую нужно решать. Сейчас ищут инновационные решения, уже работают по вражеским разведывательным БПЛА работают FPV-дронами, работают зенитными дронами, как их называют, и эти задачи выполняются все эффективнее. Думаю, что на это надо тоже обратить внимание всем Силам обороны и внедрять такие средства, которые являются относительно дешевыми по сравнению с тем, чтобы тратить ракеты. Ну и ракету надо иметь, а ракеты сегодня выполняют сдерживающую функцию. Это сдерживание российской авиации, чтобы она не появилась в нашем воздушном пространстве", - пояснил Игнат.

Российские разведывательные дроны

Ранее российские СМИ распространяли видео атаки по аэродрому Миргород. Они сообщали, что нанесли удар по авиабазе, в результате которого было поражено определенное количество самолетов. Впоследствии появилось видео удара, которое было снято на российский разведывательный дрон.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, мобильные группы, которые противодействуют ударным БПЛА типа "Шахед", не будут эффективными против российских разведывательных дронов. Поскольку речь идет о совсем другой высоте, на которую способны подниматься разведывательные дроны.

В то же время, в начале июня появилась информация, что украинские пилоты начали уничтожать вражеские БПЛА-разведчики с помощью дронов-камикадзе.

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