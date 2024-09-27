Украина уже получила огромный опыт и готова давать советы США.

Украина готова делиться с американскими компаниями опытом использования их оружия в противостоянии российской агрессии, благодаря чему предприятия в Соединенных Штатах смогут создавать и внедрять инновационные технологии его производства. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Александр Балануца, обращаясь к американским оборонным компаниям, членам Национальной ассоциации оборонных индустрий (NDIA).

Официальный сайт Минобороны Украины отмечает, что это откроет путь к углублению сотрудничества украинских и американских компаний оборонной промышленности.

Балануца отметил необходимость увеличения количества совместных проектов военной промышленности:

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"Украина уже получила огромный опыт использования западного оружия на поле боя. Мы готовы делиться им для улучшения характеристик вооружения. NDIA имеет перспективу стать информационным мостом между Минобороны и американскими компаниями"

По его словам, развязанная Россией война открыла "слабые места" стран НАТО - в частности, недостаточный темп производства вооружения и боеприпасов. При этом он добавил, что Украина готова к взаимодействию для наращивания темпов, объемов и качества производства того, что доказало эффективность на поле боя.

Военная помощь США Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки предоставят Украине пакет помощи на почти 8 миллиардов долларов. Также они ввели против России новые санкции, которые должны ограничить ее способность финансировать войну.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США, за то, что удалось найти способ выделить остаток безопасности помощи Украине и обеспечить, чтобы полномочия президента не закончились до конца финансового года в США.

В пакет войдет дополнительная батарея Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотные летательные аппараты, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух - земля", а также деньги для укрепления оборонно-промышленной базы страны.

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