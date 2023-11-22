Отмечается, что для украинских пилотов строили маршруты с использованием естественных препятствий.

Украинские военные в первые дни полномасштабного вторжения армии РФ активно использовали фронтовые бомбардировщики Су-24М. С них сбрасывали на оккупантов неуправляемые авиабомбы.

Аналитики Defence Express рассказали, что для бомбовых ударов по российским колоннам, возможно, использовали нагрузку четыре бомбы по 500 килограммов, которые сбрасывали на высоте 100-150 метров над целью, на скорости 900-1000 км/ч.

Чтобы усложнить работу ПВО захватчиков, маршруты строились с использованием естественных препятствий. От ударов авиабомбами Силам обороны Украины пришлось отказаться по мере того, как россияне улучшили свою систему ПВО. В то же время Су-24М использовать для ударов по россиянам управляемыми и неуправляемыми ракетами.

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Отмечается, что один из первых боевых вылетов украинских Су-24М – бомбовое поражение колонны россиян, которая шла на Чернобыль и Гостомель. Кроме того, их использовали для поражения колонн армии РФ, которые направлялись на Кривой Рог, в боях в Сумской области и возле Изюма весной 2022 года.

При этом до сих неизвестно, как Су-24М переоборудовали для использования ракет SCALP-EG и Storm Shadow, а также JDAM-ER.

Потери России в войне против Украины - последние новости

Украинская армия с 22 февраля 2022 года ликвидировала уже около 320 670 российских солдат, которые вторглись в нашу страну. Кроме того, ВСУ прекратили в металлолом тысячи единиц российской военной техники, в том числе 323 самолетов и 324 вертолетов.

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