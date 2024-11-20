Сейчас в США на складах хранится около 2500 таких ракет.

Последствия от разрешения на использование западного дальнобойного оружия вглубь РФ зависят от количества переданных Киеву ракет. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Где-то я согласен с Волцом, кандидатом на должность советника по вопросам нацбезопасности США. Ведь он сказал, что это тактический уровень и это тактическое решение Байдена. Но он очень правильно провел параллели о стратегии. Россия, Северная Корея, Китай, Иран. Все это создает ось зла. Так возможно эта ось зла будет разбита и стратегическим уровнем в какой-то момент. Например, ракетами "Tomahawk", - сказал Мусиенко.

Эксперт добавил, что передача Киеву даже незначительного количества таких ракет значительно помогла бы Украине в войне против России при условии разрешения на их использование вглубь территории РФ.

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"Есть масса вопросов на будущее. По разным подсчетам, в США может быть 2500 таких ракет. Если бы мы получили сейчас 5% - не претендуем на большее, это 125 ракет, которые помогли бы нам очень серьезно. С точки зрения атаки, с точки зрения ударов по таким объектам врага", - добавил Мусиенко.

В то же время он объяснил, почему США могут не передать Украине такой тип ракет: "Первые рамки - политические, как Путин должен проиграть. Как в представлении Запада, администрации Байдена Россия должна проиграть. Или она должна тотально проиграть, или надо ограничить ее возможности для проведения операций наступательных. Второе - это постоянное, что возможна война с Китаем и надо это сохранять. У них есть контракты, куда надо поставлять - и страны Балтии, и Румыния и Тайвань. Есть страны, которые хотят купить эти ракеты. Там есть очень много причин. Я не исключаю, что 5% дадут - мы же не знаем, какое реальное количество".

Разрешение на использование западного оружия вглубь РФ: что надо знать

Накануне стало известно, что Соединенные штаты официально предоставили разрешение на использование своего дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России. По данным СМИ, Украина уже воспользовалась этим разрешением, нанеся удар по военному объекту РФ в Брянской области.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, даже без применения этих ракет, Украина заставит Россию отвести свою авиацию вглубь территории. Что приведет к значительному уменьшению использования российских КАБов на фронте.

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