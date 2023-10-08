Эксперты считают, что дроны, которые террористы выдают за свои, на самом деле поставил Иран.

Боевики ХАМАСа используют дроны-камикадзе для ударов по Израилю. Террористы используют два вида беспилотников, утверждая, что это их собственная разработка.

Аналитики Defence Express рассказали, что один из дронов называется Zouari. Его разработал инженер из Туниса Мухаммад Зуари, который работал с боевиками и был ликвидирован в 2016 году. Второй тип дронов называется Shehab.

Правда, аналитики портала Oryx еще в ноябре 2022 года обобщили все данные по экспорту БПЛА из Ирана. По их информации, указанные типы беспилотников ХАМАС получил от Тегерана. В частности, Zouari палестинцы получили от иранцев в 2022 году, а Shehab - в 2021 году. На данный момент неизвестно, сколько боевики получили дронов.

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Если же аналитики окажутся правы, то возникает вопрос, а как это допустил Моссад. В то же время это лишь подтверждает, что Израиль не был готов к атаке группировки ХАМАС.

Война в Израиле - мнение Коваленко

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что боевики ХАМАС запускали по Израилю дроны Ababil-2 иранского производства. Именно эти БПЛА осенью 2022 использовали российские оккупанты в Украине.

По его словам, боевую часть на дроне Ababil-2 разместили по типу Shahed-136, но меньшей мощности из-за габаритов.

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