По словам канцлера Германии, недавний шаг Альянса по укреплению своей восточной границы направлен на сдерживание России.

НАТО готово "защищать каждый квадратный дюйм" своей территории от атак. Об этом во время выступления на Восточногерманском экономическом форуме заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает The Telegraph.

Политик отметил, что недавний шаг НАТО по укреплению своей восточной границы направлен на сдерживание России, и добавил, что Москве должно быть понятно, что Альянс будет готов защитить себя, если это необходимо.

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"Угроза со стороны России будет продолжаться, мы и другие союзники решили в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии и разместить там целую бригаду на постоянной основе в будущем. Этот поворот в политике безопасности необходим, чтобы показать России: мы готовы защитить каждый квадратный дюйм территории НАТО от атак", - подчеркнул Шольц.

Он добавил, что "дипломатия будет успешной только с позиции силы".

"Стена из дронов" для защиты от России

Страны Балтии совместно с Польшей, Финляндией и Норвегией создадут "стену из дронов" для защиты от России. Об этом на днях договорились лидеры этих стран.

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, для создания такой "стены" страны будут использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за пограничной зоной, а также системы защиты от дронов, чтобы предотвратить использование БПЛА из вражеских стран для контрабанды и провокаций.

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