Российские ракеты часто пролетают близко к атомным электростанциям.

Украине важно получить истребители F-16, Это вопрос ядерной безопасности европейского континента.

"Запад должен понимать, что самолеты F-16 нам нужны не только для прикрытия линии фронта, не только для завоевания превосходства в воздухе - они необходимы в том числе и для защиты объектов критической инфраструктуры Украины, а среди них - и пять объектов атомной энергетики", - пояснил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат в телемарафоне.

Он напомнил, что Россия неоднократно обстреливала некоторые из атомных электростанций, также ракеты врага пролетать в непосредственной близости от них.

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"Таким образом Россия может спровоцировать техногенную катастрофу, в результате которой пострадает не только Украина. Поэтому нашим партнерам нужно постоянно напоминать о том, что мы нуждаемся в самолетах F-16, которые способны сбивать "Калибры", "шахеды" и другие боеприпасы, что применяет враг", - подытожил спикер.

Истребители F-16 для Украины

Недавно Игнат поделился, что Украина ожидает хороших новостей по современной авиации и на ближайшем заседании в формате "Рамштайн". По его словам, когда будет решение, будет отсчет месяцев, когда произойдет сама передача и постановка на вооружение самолетов F-16.

Кроме того, он заявлял, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО.

По мнению экспертов, Дания, Нидерланды, Бельгия и Португалия могут основать авиационную коалицию и передать Украине западные истребители F-16.

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