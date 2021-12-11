Первый в мире дрон с лазерным оружием под названием Eren турецкого производства совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 м.
В ходе тестирований Eren наносил удары по стальной пластине. Дрон способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия, сообщает Анадолу.
В частночти, лазерное оружие может уничтожать бомбы и боеприпасы с определенного расстояния.
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"Проведены успешные выстрелы с расстояния 500, 300 и 100 метров. Eren поможет уничтожать взрывные устройства без привлечения саперов", - сказал помощник комиссара Айкут Эроглу .
Максимальная высота полета дрона составляет 3 тыс. м.
Eren будет передан на вооружение ВС Турции после завершения всех фаз испытаний.
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