Лазерное оружие, установленное на дроне, может уничтожать бомбы и боеприпасы с определенного расстояния.

Первый в мире дрон с лазерным оружием под названием Eren турецкого производства совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 м.

В ходе тестирований Eren наносил удары по стальной пластине. Дрон способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия, сообщает Анадолу.

В частночти, лазерное оружие может уничтожать бомбы и боеприпасы с определенного расстояния.

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"Проведены успешные выстрелы с расстояния 500, 300 и 100 метров. Eren поможет уничтожать взрывные устройства без привлечения саперов", - сказал помощник комиссара Айкут Эроглу .

Максимальная высота полета дрона составляет 3 тыс. м.

Eren будет передан на вооружение ВС Турции после завершения всех фаз испытаний.

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Автор: Ирина Погорелая