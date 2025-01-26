Речь идет об оружии, захваченном у боевиков Хезболы и ХАМАСа в течение последнего года.

Израиль, вероятно, начал передачу Украине российского оружия, захваченного израильскими военными на территории сектора Газа и Ливана. Об этом пишет аналитик открытых данных, который действует на платформе Х под псевдонимом OSINTdefender.

Он обратил внимание, что за последние дни несколько военно-транспортных самолетов C-17 Военно-воздушных сил США начали совершать рейсы по необычному маршруту: с авиабазы Рамштайн (Германия) на авиабазу Хацерим (Израиль), а затем в Жешув (восточная Польша). Аналитик отмечает, что именно Жешув является главным логистическим хабом для всей военной помощи, которую Украина получает от США и НАТО.

Пока нет никаких официальных подтверждений тому, что эти самолеты действительно перевозили российское оружие, захваченное армией Израиля. Но ранее сообщалось, что в качестве трофеев в Ливане и в Газе были захвачены запасы стрелкового оружия, противотанковые ракеты, боеприпасы и даже танки.

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Израиль может передать Украине трофейное оружие

Как писал УНИАН, на днях украинское посольство в Израиле сообщило, что израильское правительство предложило передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане "или где-либо у врагов Израиля".

Стоит добавить, что ранее иностранные партнеры уже передавали Украине оружие, конфискованное у врагов Запада. Например, в апреле прошлого года США передали Украине крупную партию иранского оружия, которое предназначалось боевикам-хуситам в Йемене, но было перехвачено в море американскими военными.

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