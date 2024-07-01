По словам экс-генсека НАТО, "колебания ведут не к миру, а к бесконечной войне".

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Андерс Фог Расмуссен раскритиковал нежелание Германии передать Украине ракеты большой дальности Taurus. В интервью ntv он отметил, что сегодня Германия является второй после США самой большой сторонницей Украины, и он очень ценит это.

В то же время Расмуссен считает, что у Германии "было слишком много колебаний, когда речь шла о важных решениях по поставкам оружия".

"Все мы помним месяцы дискуссий о танках "Леопард". Сейчас канцлер отказывается поставлять ракеты большой дальности Taurus. Я действительно не понимаю почему. Эти колебания только дают Путину дополнительный стимул продолжать войну. Пока мы обсуждали танки "Леопард-2", он усиливал оборону России на востоке Украины. Это еще больше усложнило для украинцев возвращение утраченной земли. Колебания ведут не к миру, а к бесконечной войне", - отметил экс-генсек НАТО. Видео дня

По его словам, канцлер Шольц хочет, чтобы его воспринимали как канцлера мира, но "дополнительные колебания не сделают его канцлером мира -наоборот, это сделает его канцлером вечной войны".

"Вот почему я продолжаю призывать канцлера Шольца согласиться на поставку ракет Taurus как можно скорее. Мы должны снять все ограничения на поставки оружия. И с точки зрения того, какой тип оружия мы поставляем, и как оно используется", - резюмировал Расмуссен.

Военная помощь Украине - последние новости

Украина четыре года будет получать помощь на $60 миллиардов после подписания соглашений по безопасности с союзниками. Об этом накануне сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в частности с Евросоюзом и США.

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