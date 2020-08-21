По словам политика, соответствующие работы будут проводиться в Николаеве.

Глава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал обновление военного флота Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время презентации стратегии развития Николаевской области с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Военная компонента очень важна. У нас на территории региона расположены, расквартированы несколько полноценных бригад. Мы планируем, что у нас на территории будет расквартировано командование морской пехоты", - заявил Арахамия.

Также, по его словам, в регионе реализуется программа доступного жилья для военных.

"На следующий год мы ее удвоим-утроим по объему", - отметил политик.

Кроме того, он сообщил, что в Очакове строится новый морской объект.

"Мы не можем о нем говорить, потому что это военный объект, поэтому - без подробностей", - добавил Арахамия.

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Председатель фракции "Слуга народа" подчеркнул, что в Николаеве будет реализована программа обновления военного флота.

"Тут все знают, что у военного флота состояние очень критической, поэтому кому как ни Николаеву протянуть руку и восстановить наш военный флот", - считает он.

Арахамия заверил, что в регионе будут проводиться авиаремонтные работы.

"Когда приезжал министр внутренних дел, то мы договорились, что базирование и обслуживание регионального вертолетного парка, который они закупили, будет осуществляться в регионе", - добавил он.

ВМС Украины

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины начали формировать новые экипажи для будущих патрульных катеров класса Island ("Айленд").

В акватории Черного Моря в течение пяти дней проходили обучение военных ВМС ВСУ с участием кораблей, катеров и судов национального флота.

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Автор: Константин Гончаров