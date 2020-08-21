Арахамия анонсировал обновление военного флота Украины
Глава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал обновление военного флота Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время презентации стратегии развития Николаевской области с участием президента Украины Владимира Зеленского.
"Военная компонента очень важна. У нас на территории региона расположены, расквартированы несколько полноценных бригад. Мы планируем, что у нас на территории будет расквартировано командование морской пехоты", - заявил Арахамия.
Также, по его словам, в регионе реализуется программа доступного жилья для военных.
"На следующий год мы ее удвоим-утроим по объему", - отметил политик.
Кроме того, он сообщил, что в Очакове строится новый морской объект.
"Мы не можем о нем говорить, потому что это военный объект, поэтому - без подробностей", - добавил Арахамия.
Читайте такжеВ Черном море завершились международные учения Sea Breeze (фоторепортаж)
Председатель фракции "Слуга народа" подчеркнул, что в Николаеве будет реализована программа обновления военного флота.
"Тут все знают, что у военного флота состояние очень критической, поэтому кому как ни Николаеву протянуть руку и восстановить наш военный флот", - считает он.
Арахамия заверил, что в регионе будут проводиться авиаремонтные работы.
"Когда приезжал министр внутренних дел, то мы договорились, что базирование и обслуживание регионального вертолетного парка, который они закупили, будет осуществляться в регионе", - добавил он.
ВМС Украины
В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины начали формировать новые экипажи для будущих патрульных катеров класса Island ("Айленд").
В акватории Черного Моря в течение пяти дней проходили обучение военных ВМС ВСУ с участием кораблей, катеров и судов национального флота.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram