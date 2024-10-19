Великобритания официально присоединилась к программе разработки дальнобойных ракет совместно с Германией, Францией, Польшей и другими европейскими партнерами.
Министр обороны страны Джон Хили отметил, что новая программа направлена на создание крылатой ракеты для запуска с земли или различных платформ с диапазоном от 1000 до 2000 километров, что значительно увеличит боевые возможности стран-участниц, пишет издание Army Recognition.
Проект также фокусируется на улучшении общей интеграции европейских систем противовоздушной обороны, что критически важно для укрепления общей безопасности НАТО.
Отмечается, что с начала российско-украинской войны дальнобойные ракеты стали особенно актуальны, учитывая увеличение дальнобойных атак со стороны России.
Существующие запасы европейских крылатых ракет, таких как Storm Shadow, Scalp и Taurus, имеют диапазон около 500 километров и уже используются для точечных ударов по стратегическим целям. В издании добавили:
"Грядущая мировая война будет требовать арсенал ракет с возможностью бить на расстояние до 2000 км".
Размещение ракет Tomahawk в Германии
В рамках сотрудничества США и Германия также объявили, что с 2026 года они временно разместят на немецкой территории американские ракеты большой дальности, включая SM-6, ракеты Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие. Это размещение, раскритикованное Москвой как "очень серьезная угроза" национальной безопасности России, рассматривается как временная мера, пока Европа не разработает собственные ракеты большой дальности.