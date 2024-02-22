Еще несколько сотен таких бронетранспортеров ожидаются в Украине в ближайшее время.

В Украину прибыли десятки бронетранспортеров M113, которые оборудованы для эвакуации раненых с поля боя. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в социальной сети Facebook.

"Десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время", - отметил министр обороны.

Он уточнил, что техника на гусеничном ходу имеет значительно более высокую проходимость.

"Поэтому в условиях бездорожья именно она нужна войску больше всего", - добавил Умеров.

По его словам, бронемашины для эвакуации раненых передаются в боевые подразделения уже сейчас. В частности, координирует эту работу и проект в целом его заместитель Наталья Калмыкова.

"Благодарен партнерам за поддержку в войне. Работаем вместе для победы!", - подчеркнул министр.

M113 для Украины - детали

Украина получает бронетранспортеры M113 от ряда страны, в том числе из Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Австралии, Литвы и других стран.

В январе стало известно, что Украина установила на старые модели М113 автоматические пушки советского образца ЗУ-23-2, что преобразовало эти БТРы на высокомобильную машину противовоздушной обороны и поддержки пехоты. В частности, в таком сочетании ВСУ охотились на дроны-камикадзе, которые Россия запускает против Украины.

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