Министерство обороны Германии заключило соответствующий контракт с дочерней компанией группы Rheinmetall еще в 2022 году.

В Украине разворачивают ультрасовременный полевой госпиталь в рамках военной помощи от немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

Министерство обороны Германии заключило соответствующий контракт с дочерней компанией группы Rheinmetall - Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (RMS) весной 2022 года. Сегодня пресс-служба компании подтвердила, что передала Украине все необходимое. Стоимость заказа составляет около 9 миллионов евро.

Речь идет о полевом госпитале на 32 койко-места, оборудованном по стандартам НАТО: там есть операционная, необходимые рентген аппараты и КТ, собственная лаборатория и другое полезное оборудование.

Дополнительно Украина получила еще десять грузовиков/прицепов, вместе с 20 контейнерами-палатками.

Госпиталь позволит военным медикам работать на собственных мощностях и не зависеть от внешних факторов. К примеру, он обеспечен собственной системой водоснабжения и обогрева.

Передача мобильного полевого госпиталя состоялась в два этапа: сначала десять украинских военных прошли двухнедельный учебный курс, чтобы научиться правильно разворачивать комплекс и пользоваться его возможностями. Учения проходили на территории Германии. Впоследствии полевой госпиталь официально передали украинской стороне в "определенном месте".

"Мы ни дня не забывали, насколько важна быстрая помощь. Надеюсь, эта система спасет много жизней в Украине", - говорится в заявлении концерна.

Также в Rheinmetall анонсировали еще 2 дополнительные поставки Украине, которые будут включать передачу высокомобильного медицинского оборудования. Речь идет о конце 2023 и начале 2024 года.

Украина ждет от Rheinmetall десятки машин пехоты Marder

Накануне стало известно, что правительство Германии поручило компании Rheinmetall передать Украине еще 40 боковых машин пехоты Marder. Соответствующий заказ сделали в августе этого года. Его конкретную стоимость не называют, однако в концерне отмечали, что речь идет о "двузначном числе миллионов евро".

Также отмечалось, что включительно с этой поставкой Украина в целом получит от Германии 80 машин Marder.

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