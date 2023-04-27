Новый БПЛА можно запускать с руки, а вся система вмещается в два рюкзака.

Украинская компания Ukrspecsystems представила новый БПЛА MiniShark. Об этом сообщает "Милитарный".

По данным разработчиков, этот дрон в первую очередь создан для выполнения разведывательных задач.

Как сообщается, беспилотник может обнаруживать наземные цели в интересах артиллерии, специальных подразделений и частей Сухопутных войск.

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Радиус применения БПЛА MiniShark достигает 35 км, а к его преимуществам можно отнести запуск с руки и легкую транспортировку, ведь вся система вмещается в двух рюкзаках.

Как сообщается, дрон с размахом крыльев 2,6 метра и длиной 125 см имеет максимальную взлетную массу до 5 кг, продолжительность его полета составляет 2 часа. Максимальная скорость, которую может развивать беспилотник, 120 км / ч. Рабочая высота полета-1000 метров.

Дрон может быть оснащен оптико-электронной системой с 10-кратным оптическим увеличением. Рабочий диапазон температур при эксплуатации нового дрона составляет от -15 °C до +45 °C.

Как сообщается, MiniShark после завершения полетного задания осуществляет автономную посадку фюзеляжем. Сейчас беспилотник MiniShark проходит заводские испытания.

ЗРК Patriot для Украины - Какие преимущества

По данным ВСУ, зенитно-ракетный комплекс Patriot с боеприпасами к нему сможет сбивать цели российских оккупантов на расстоянии до 150 км. Это позволит отгонять подальше российскую авиацию от украинских границ.

Также одна из модификаций ЗРК сможет сбивать баллистические ракеты, такие как Искандер-М, на расстоянии до 40 км. В целом ЗРК Patriot значительно усилит противовоздушную оборону Украины.

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