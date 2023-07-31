В Минобороны Украины убеждены, что создание сервисного центра станет весомым вкладом в усиление оборонных возможностей Украины и поможет приблизить победу.

Министерство обороны и турецкая компания BAYKAR MAKINA заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.

Украинское оборонное ведомство сообщило, что договор заключен в развитие рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое вступило в силу 23 января 2023 года. Отмечается, что такой шаг существенно усилит сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

Как заявил государственный секретарь Минобороны Украины Константин Ващенко, создание сервисного центра станет весомым вкладом в усиление оборонных возможностей Украины и поможет приблизить украинскую победу.

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"Помощь Турции для Украины во время полномасштабной войны, безусловно, бесценна. Отдельная благодарность компании BAYKAR за вклад в наращивание мощности ВСУ в борьбе с российской агрессией. Каждый в Украине знает, что такое" Байрактар", знает вашу компанию. Но мы движемся вперед и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы, создаст рабочие места в Украине. Мы достигли согласия, в ближайшее время будет создан центр", - сказал Ващенко.

Он также добавил, что сегодня политика украинского оборонного ведомства направлена на усиление собственных возможностей по ремонту военной техники.

"Это касается не только беспилотников. Это касается и тяжелой бронетехники, других средств ведения боя. Мы понимаем, что нам нужно развивать собственную инфраструктуру, создавать собственные рабочие места, обучать наш собственный персонал для того, чтобы даже после победы мы имели возможность быть максимально эффективными и использовали имеющиеся ресурсы для поддержания обороноспособности государства на должном уровне", - сказал Константин Ващенко.

Производство "Байрактаров" в Украине - что известно

10 июля 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что в Украине началось строительство завода по изготовлению турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Ранее сообщалось, что этот тип БПЛА практически исчез с поля боя.

Совместное с Турцией производство беспилотников будет на украинской территории.

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