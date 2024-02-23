Изготовление оружия в Украине позволит оснастить нашу армию проверенным и высококачественным огнестрельным оружием.

Оружие для Украины в центре внимания во время войны против РФ. Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" заключило соглашение о намерениях с чешской компанией Česká zbrojovka a.s., дочерней компанией Colt CZ Group SE, подписав договор о передаче лицензии.

Как сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", это позволит собирать винтовки стандарта НАТО, в частности, модель CZ BREN 2 в Украине и оснастить ВСУ проверенным, высококачественным стандартным огнестрельным оружием, которое усилит их оперативные возможности.

Отмечается, что CZ BREN 2 используют военные формирования и правоохранительные органы по всему миру, например, армия Чешской Республики, Вооруженные силы Украины, Оперативная группа французской национальной жандармерии (GIGN), португальская армия, польская пограничная служба, румынская жандармерия и тому подобное.

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"Передача технологий от стран-членов НАТО является ключевым моментом для нашей компании, обусловленным успешным международным партнерством и реформой ОПК. Эта инициатива является важным шагом на пути к созданию арсенала свободного мира в Украине", - подчеркнул генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

В Украине проект передачи технологий производства CZ BREN 2 был представлен как ключевая инициатива на Первом международном форуме оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве. Мероприятие, в котором приняли участие 252 компании из более чем 30 стран мира, состоялось в конце сентября 2023 года и было организовано совместными усилиями Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерства обороны и Министерства иностранных дел Украины.

Помощь Украине - важные новости, которые стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, аналитики отмечали, что Украина продолжает пытаться компенсировать российское преимущество в живой силе и материально-технических средствах, используя более современные системы и оборудование. Однако эти усилия подрывают регулярные задержки предоставления помощи странами Запада.

Заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Иван Гаврилюк заявил, что Украина не может конкурировать с агрессором по количеству артиллерийских снарядов, танков и солдат, которые враг может производить. При этом наша страна может достичь преимущества на поле боя, используя высокотехнологичное оружие.

Недавно парламент Германии отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине, предложенную оппозицией, но одобрил предложение правящей коалиции о поставках "дальнобойного оружия".

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