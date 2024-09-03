Путин заявлял, что это оружие имеет практически неограниченный радиус действия и способно обойти американскую противоракетную оборону.

Два американских исследователя заявили, что они определили вероятное место развертывания в России новой крылатой ракеты 9М370 "Буревестник" с ядерной силовой установкой, которую Владимир Путин называл "непобедимой".

Как пишет Reuters, используя снимки, сделанные 26 июля Planet Labs, Декер Эвелет и Джефри Льюис определили, что потенциальным местом базирования новой ракеты является строительный объект, примыкающий к хранилищу ядерных боеголовок, известному под двумя названиями - Вологда-20 и Чебсара. Этот объект находится в 475 км к северу от Москвы.

Как отметил Эвелет, объект состоит из девяти строящихся горизонтальных пусковых площадок. По его словам, они расположены тремя группами внутри высоких берм, чтобы защитить их от атак или предотвратить случайный взрыв на одной из них от детонации ракет на других.

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"Это место предназначено для крупной стационарной ракетной системы, а единственная крупная стационарная ракетная система, которую они (Россия) сейчас разрабатывают, - это Skyfall", - сказал Эвелет.

При этом опрошенные Reuters эксперты отмечают, что ракета не добавит возможностей, которых уже нет у ядерных сил Москвы, включая способность преодолевать противоракетную оборону США. Более того, ядерный двигатель грозит выбросом радиации на траектории полета, а его развертывание чревато аварией, которая может привести к заражению окружающего региона.

"Skyfall - это уникальная глупая система оружия, летающий Чернобыль, который представляет большую угрозу для России, чем для других стран", - отметил Томас Кантриман, бывший сотрудник Госдепартамента в Ассоциации по контролю над вооружениями.

Путин представил "Буревестник" в марте 2018 года, заявив, что ракета будет "низколетящей", с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и "неуязвимой" для нынешних и будущих средств обороны. Однако, по оценкам экспертов, дальность полета "Буревестника" может составлять около 23 000 км, а его дозвуковая скорость сделает его обнаруживаемым.

Ядерные угрозы РФ

Ранее сообщалось, что Россия планирует внести изменения в свою доктрину применения ядерного оружия в ответ на якобы "эскалационные действия Запада в войне в Украине.

Путин ранее заявлял, что Москва готова к возможной ядерной войне "с военно-технической точки зрения". Однако он сказал, что не видит спешки в сторону ядерной конфронтации и что у России никогда не возникало необходимости использовать ядерное оружие в Украине.

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