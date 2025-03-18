Его разработка заняла всего 84 дня.

Шведская группа Saab AB сообщила о разработке комплекса для борьбы с малыми БпЛА Loke. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В создании комплекса участвовали Воздушные силы Швеции и шведское оборонное закупочное ведомство FMV. Разработка заняла всего 84 дня.

Loke включает установленные на легкое автомобильное шасси компактную РЛС обнаружения Saab Giraffe 1Х с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также дистанционно управляемый боевой модуль Saab Trackfire. Последний имеет 12,7-мм пулемет М2НВ и 7,62-мм пулемет MAG.

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Предполагается, что Loke станет важным элементом арсенала Воздушных сил Швеции в борьбе с растущей угрозой дронов.

Таким образом, можно говорить об определенной смене приоритетов. С учетом реалий российско-украинской войны, разные страны все чаще отдают предпочтение разработке более дешевых пушечных и пулеметных установок, а не созданию более дорогих ракетных систем.

Шведская техника для Украины

Недавно в компании Saab, которая создала истребитель Gripen заявили о том, что самолет может оказаться на вооружении Воздушных сил Украины. Сначала Киев может получить подержанные Gripen старых модификаций, а затем он может рассчитывать на новые, гораздо более мощные версии самолета.

А еще ранее стало известно, что Швеция решила предоставить Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C. Сам комплекс создан путем установлением радиолокационной станции на турбовинтовой транспортный Saab 340.

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