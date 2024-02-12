По его объяснению, американские источники оперируют только определенными данными о ракетах, а точной информацией владеют только в Украине и ее не разглашают.

К информации издания The New York Times о возможном дефиците ракет для систем противовоздушной обороны в Украине надо относиться несколько условно.

Военного и политического эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко спросили, может ли Украина рассчитывать на поставку соответствующих снарядов, например для Patriot, из других стран, кроме США.

"Можем. Есть страны, которые помогают. Официно это делают США. Не будем раскрывать некоторые детали, но нам будут поставлять, есть страны, которые будут производить, и есть страны, которые уже профинансировали это. Чтобы мы не остались совсем без ракет. Та информация, которая есть в СМИ, что Украина может остаться совсем без ракет, которая была подана NYT – я бы сказал так: к этому нужно относиться несколько условно. Потому что это информация из американских источников, которые могут работать только с определенными данными. Но все же, применяют ракеты в Украине и здесь известно точнее. А здесь, насколько я знаю, никто не разглашает соответствующую информацию и правильно делает", - заявил эксперт в эфире телемарафона.

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По его словам, нельзя сказать, что информация NYT - это совсем с потолка взятая информация, но это не значит, что это может быть максимально точно и означать, что это действительно так. Он считает, что США будут продолжать оказывать необходимую помощь Украине.

"Имею искренние надежды, что есть понимание того, что Америка должна сохранять лидерство. Иначе в Европе образуется вакуум, который будет занимать Китай. Оно будет присутствовать и у большей части республиканцев. Ведь сейчас более двух третей Республиканской партии поддерживают Украину, они проголосовали, чтобы приблизить оказание помощи Украине", - отметил Мусиенко.

Он напомнил, что сейчас США строят в Техасе крупный завод по производству артиллерийских снарядов и об уведомлении армии США, что они планируют нарастить производство снарядов, которые применяются в Украине.

"Это для нас тоже луч надежды. Ведь если они планируют нарастить в 2024-2025 годах производство, значит они уже рассчитывают определенные бюджеты под то, чтобы их иметь для производства снарядов", - сказал Мусиенко.

Нехватка ракет для ПВО - что писало The New York Times

Издание NYT со ссылкой на неназванных американских чиновников писало, что без пополнения запасов ракет для ПВО Украины их хватит только до марта.

Однако спикер Пентагона Патрик Райдер заверил, что США продолжат поставлять вооружение для ПВО Украины. По его словам, в рамках инициативы содействия безопасности Украины существует ряд уже законтрактованных возможностей, включая поставку средств противовоздушной обороны.

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