Россияне уже наладили собственное массовое производство "Шахедов", в которых используют в частности иностранные комплектующие.

Россия построила на своей территории два завода по производству иранских дронов Shahed-136. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в интервью "Вечернему Киеву".

По его словам, украинские специалисты смогли детально исследовать многочисленные обломки иранских дронов-камикадзе четырех типов, которые россияне используют в войне против Украины: Shahed-131, Shahed-136, Mohajer-3 и Mohajer-6. Больше всего Россия использует модель Shahed-136, которую сами же россияне разделяют на три условные серии: "М", "К" и "Ы".

"Так вот беспилотники, которые обозначены буквой "М" – сугубо иранского производства. "Ы" - приходит в РФ в разобранном виде, а потом россияне собирают их на своих заводах. При этом болгаркой или лазером срезают все надписи с компонентов, которые свидетельствуют о стране производителя, то есть Иран", – объясняет Рувин.

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По его словам, только "Шахеды" серии "К" россияне производят самостоятельно. Его корпус делают из стеклопластика, а его боевая часть весит 51 кг, а не 46,5 кг, как в оригинальных иранских БПЛА. Есть и другие отличия от иранского дрона. В целом Shahed-136К является наиболее современной и усовершенствованной версией, но конструктивно все равно это тот самый иранский беспилотник.

По подсчетам Рувина, в Украине найдены обломки 3480 "Шахедов" серии "М", то есть полностью иранского производства. На них действительно нет компонента с надписью "Сделано в Иране", но страну происхождения можно идентифицировать по другим признакам.

"Можем сказать, что россияне наладили собственное производство. Уже есть "Шахед-К" с порядковым номером 1614. Тто есть столько беспилотников уже выпустили. Всего Россия запустила по меньшей мере два завода по производству "Шахедов", – говорит эксперт.

Он также рассказал, что в самых первых "Шахедах", уничтоженных в Украине, были детали из США, Польши, Японии и даже самой Украины. В частности, в одном из дронов нашли кнопочный мобильный телефон с надписью на украинском языке "произведено во Вьетнаме".

Производство "Шахедов" в России

Как писал УНИАН, в начале прошлого года Россия начала строительство собственного завода по производству "Шахедов". Промышленные мощности решили разместить в экономической зоне "Алабуга", что в Татарстане - достаточно далеко от границы с Украиной.

Также мы рассказывали, что цена производимых в России реактивных "Шахедов" М 237 оказалась заоблачной. Российскую копию иранского дрона хотят продавать по 1,4 млн долларов за один беспилотник, а мобильный пункт управления для него – за 3,75 млн долларов. Эксперты говорят, что это ставит крест на самой концепции таких дронов, ведь главный смысл массового применения "Шахедов" заключается в их копеечной стоимости.

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