Украинским пилотам станет значительно проще работать на самолетах F-16, чем на советской авиации.

С появлением самолетов F-16, Украине станет значительно легче работать в небе, заявил в интервью "Radio NV" авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Мое ожидание от самолетов довольно мощное, поскольку это усиление воздушных сил. И за счет того вооружения, которое они эксплуатируют - нашим пилотам будет легче работать на этой технике, чем на старой советской, которая была оснащена западным оружием. А здесь мы говорим о готовом комплексе, который способен выполнять большой ряд задач с дополнительными видами вооружения, которое предполагалось для этих самолетов. Давайте дождемся применения и увидим собственными глазами, как они хорошо работают", - сказал Храпчинский.

Эксперт также рассказал о вооружении для F-16, которое, по его мнению, очень помогло бы Украине в войне против российских захватчиков.

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"Относительно вооружения - хотелось бы увидеть в пакете помощи ракеты, которые работали бы на расстояние до 1000 км - это JASSM. Поскольку мы нуждаемся в усилении возможностей глубоко на территории врага. Большое уважение нашим Силам обороны, которые работают с БПЛА по территории врага. Но согласитесь, 400 кг боевой нагрузки в ракете значительно лучше, чем до 100 кг, которые могут нести БПЛА", - пояснил Храпчинский.

По словам эксперта, с появлением самолетов F-16, мы гарантированно получим самолеты 4 поколения, которые в дальнейшем увеличат свой рейтинг.

"Когда у нас будут самолеты ДРЛО, наши F-16 сразу превращаются в самолеты 4+ поколения. Россия не имеет ни одного самолета 5 поколения. Единственный самолет 4+ поколения - это Су-57. Большинство самолетов наполнялись западными компонентами, чтобы соответствовать требованиям современности", - отметил Храпчинский.

F-16 в Украине: что известно

В конце июля в СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16. В частности, сообщалось о передаче шести самолетов от Нидерландов. Впрочем, впоследствии The Economist сообщило, что Украина уже получила 10 самолетов F-16 и до конца года Киеву должны передать такое же количество.

Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что Украина не будет иметь достаточного количества F-16 в ближайшие годы. По его словам, проблема заключается не только в том, где взять 128 самолетов, но и в недостатке пилотов и аэродромов для размещения истребителей.

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