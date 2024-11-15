Экипаж будущего флагмана украинских ВМС обучается за рубежом.

Заложенный несколько лет назад первый корвет типа Ada для Военно-морских сил ВС Украины, который получил название "Гетман Иван Мазепа", продолжает проходить испытания. Как рассказал спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, все "происходит планово".

"Развитие военно-морских сил - длительный процесс. Особенно, когда речь идет о новых для нас образцах, новом способе несения службы... Это уже полностью натовские образцы вооружения, и они представляют другие требования", - отметил он.

По его словам, сейчас в ВМС продолжается переформирование, подготовка соответствующих экипажей.

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"Экипаж такой единицы - это сотни людей, которые должны работать как единое целое", - подчеркнул представитель ВМС, добавив, что подготовка такой команды - процесс очень длительный.

В частности, подготовка экипажа "Гетман Иван Мазепа" началась с преодоления языкового барьера - военные моряки должны знать английский, чтобы проходить дальнейшее обучение, и сейчас они учатся за рубежом. Спикер отказался уточнить, в каких именно странах, но сказал, что среди основных партнеров остаются Великобритания и Норвегия.

"Это те страны, которые нам всегда открыто помогают, которые предоставляют корабли... Конечно, и многие другие страны. Мы надеемся, что наша морская коалиция будет подбирать новых членов, и они смогут включиться в дальнейшем еще в большем объеме... Сейчас, например, два наших корабля находятся в Шотландии", - сказал спикер и уточнил, что речь идет о тральщиках.

По его словам, уже существует дивизион таких противоминных кораблей, и наполняться он будет за счет указанных единиц:

"То есть это как минимум пять противоминных кораблей - это уже довольно серьезно, учитывая те опасности, которые у нас в Черном море связаны именно с заминированием".

Корвет "Гетман Иван Мазепа" - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, первый корвет типа Ada для ВМС ВСУ, который получил название "Гетман Иван Мазепа", заложили в сентябре 2021 года в Стамбуле (Турция) и спустили на воду 2 октября 2022 года. В мае 2024 года корабль вышел на испытания, в октябре Военно-морские силы ВСУ показали как он проходит ходовые испытания в море.

Корабль вооружен 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid, на носу - зенитно-ракетным комплексом VL MICA, над вертолетным ангаром установлена морская версия турецкой 35-мм зенитной установки Korkut от компании Aselsan.

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